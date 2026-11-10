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Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
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Sport

Marta Kostyuk - Jessica Pegula, 22:00, DGS 2 / Coco Gauff - Linda Noskova, 23:30, DGS 2. Continuă spectacolul la Turneul Campioanelor

d Scris de digi sport
Marta Kostyuk - Jessica Pegula, 22:00, DGS 2 / Coco Gauff - Linda Noskova, 23:30, DGS 2. Continuă spectacolul la Turneul Campioanelor
Aosom
Marta Kostyuk - Jessica Pegula, 22:00, DGS 2 / Coco Gauff - Linda Noskova, 23:30, DGS 2. Continuă spectacolul la Turneul Campioanelor

Sursa: Digisport

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