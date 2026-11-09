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Sport

Marțial Budo, un club cu performanțe în karate-ul tradițional internațional

c Scris de costel filip
Marțial Budo, un club cu performanțe în karate-ul tradițional internațional
Aosom
• la Cairo, sportivii clubului brăilean au urcat pe podium la Campionatul Mondial, Cupa Mondială pentru copii şi Cupa Mondială intercluburi • ”Rezultatele sunt foarte bune, dar eu întotdeuna consider că era loc și de mai bine”, spune Florica Pricob, 7 Dan • Mondialele din 2028 vor avea loc la Brăila Articolul Marțial Budo, un club cu performanțe în karate-ul tradițional internațional apare prima dată în Obiectiv Vocea Brăilei.

Sursa: Objective Voice Of Braila

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