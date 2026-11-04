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Sport

„MasteChef” 4 noiembrie 2026. Cinci foști concurenți revin în bucătăria de la Pro TV. „Alb s-a făcut la față, ca tricoul meu!”

l Scris de livia lixandru
„MasteChef” 4 noiembrie 2026. Cinci foști concurenți revin în bucătăria de la Pro TV. „Alb s-a făcut la față, ca tricoul meu!”
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Surprize, emoții și decizii dificile în ediția de aseară MasterChef România 2026! Maria Boroghină a părăsit competiția, după ce a pierdut duelul cu părintele Alexandru Balaban, iar testul sub presiune s-a încheiat cu o decizie neașteptată a chefilor. În această seară, de la 20:30, cinci foști concurenți revin în bucătărie, nu pentru a-și vizita colegii, ci pentru a-i provoca.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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