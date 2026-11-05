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MasterChef, lider de audiență. Competiția a ajuns în TOP 10. Concurenții care intră în linie dreaptă pentru marele premiu

ș Scris de știrile pro tv
MasterChef, lider de audiență. Competiția a ajuns în TOP 10. Concurenții care intră în linie dreaptă pentru marele premiu
Aosom
O nouă ediție MasterChef România a adus miercuri seară provocări inedite și momente extrem de tensionate.

Sursa: Stirile Pro.tv

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