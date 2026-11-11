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Mauricio Pochettino este favorit pentru a-l înlocui pe Michael Carrick ca manager la Man United

s Scris de sntv
Mauricio Pochettino este favorit pentru a-l înlocui pe Michael Carrick ca manager la Man United
Aosom
Selecționerul SUA, Mauricio Pochettino este favorit pentru a-l înlocui pe Michael Carrick ca manager la Man United. Sursa: SNTV (file)

Sursa: Eurosport Romania

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