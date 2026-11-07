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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

Max Verstappen, penalizat în Marele Premiu al Braziliei! De ce va porni ultimul pe grila de start

b Scris de bianca dumitru
Max Verstappen, penalizat în Marele Premiu al Braziliei! De ce va porni ultimul pe grila de start
Aosom
Pilotul olandez Max Verstappen, de patru ori campion mondial, va porni de la coada grilei de start duminică, în Marele Premiu al Braziliei de Formula 1 de la Sa

Sursa: Eurosport Romania

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