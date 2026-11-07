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Sport

Meci incredibil la Paris: Alcaraz, în semifinale după ce a salvat două mingi de meci. "Îmi voi aminti mult timp"

a Scris de alexandru atanase
Meci incredibil la Paris: Alcaraz, în semifinale după ce a salvat două mingi de meci. "Îmi voi aminti mult timp"
Aosom
Spaniolul Carlos Alcaraz, numărul 3 în ierarhia tenisului masculin, l-a învins pe americanul Taylor Fritz, numărul 12 mondial, în trei seturi, 6-7 (10/12), 7-5, 6-3, vineri, în sferturile de finală ale turneului ATP Masters 1.000 de la Paris, dotat cu premii totale de 6.309.095 de euro.

Sursa: Ziare

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