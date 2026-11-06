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Messi a declanșat "furtuna" cu decizia luată după retragerea lui Ronaldo: "Nu e prost / Puțină demnitate"

d Scris de digi sport
Messi a declanșat "furtuna" cu decizia luată după retragerea lui Ronaldo: "Nu e prost / Puțină demnitate"
Aosom
Messi a declanșat "furtuna" cu decizia luată după retragerea lui Ronaldo: "Nu e prost / Puțină demnitate"

Sursa: Digisport

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