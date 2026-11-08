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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

Messi scrie istorie în MLS. Recordul reușit de argentinian

i Scris de iosif pintilie
Messi scrie istorie în MLS. Recordul reușit de argentinian
Aosom
Atacantul echipei Inter Miami, Lionel Messi, a devenit primul jucător din istoria MLS (Liga profesionistă nord-americană de fotbal) care câștigă Gheata de Aur în două sezoane consecutive.

Sursa: Ziare

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