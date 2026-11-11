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METALUL BUZĂU A ÎNTORS REZULTATUL ȘI A ÎNVINS STEAUA! Victorie cu 2-1 pe Stadionul Gloria. Buzoienii au demonstrat că nu se tem de numele mari!

i Scris de iulian gavriluta
METALUL BUZĂU A ÎNTORS REZULTATUL ȘI A ÎNVINS STEAUA! Victorie cu 2-1 pe Stadionul Gloria. Buzoienii au demonstrat că nu se tem de numele mari!
Aosom
Metalul Buzău a oferit suporterilor o seară de fotbal cu emoții, determinare și un final fericit. Marți, 10 noiembrie, în ultimul meci al etapei a 13-a din Liga a II-a, formația buzoiană a învins Steaua București cu scorul de 2-1, pe Stadionul Municipal Gloria, după ce a fost condusă încă din primele minute. A fost […]

Sursa: News Buzau

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