METALUL BUZĂU A ÎNTORS REZULTATUL ȘI A ÎNVINS STEAUA! Victorie cu 2-1 pe Stadionul Gloria. Buzoienii au demonstrat că nu se tem de numele mari!

Metalul Buzău a oferit suporterilor o seară de fotbal cu emoții, determinare și un final fericit. Marți, 10 noiembrie, în ultimul meci al etapei a 13-a din Liga a II-a, formația buzoiană a învins Steaua București cu scorul de 2-1, pe Stadionul Municipal Gloria, după ce a fost condusă încă din primele minute. A fost […]

Sursa: News Buzau Citește mai departe la sursa originală ↗