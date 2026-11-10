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Metalul Buzău - Steaua București 2-1. Echipa lui Daniel Oprița a pierdut după ce a deschis scorul în minutul 4

d Scris de digi sport
Metalul Buzău - Steaua București 2-1. Echipa lui Daniel Oprița a pierdut după ce a deschis scorul în minutul 4
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Metalul Buzău - Steaua București 2-1. Echipa lui Daniel Oprița a pierdut după ce a deschis scorul în minutul 4

Sursa: Digisport

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