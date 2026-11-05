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Sport

Michael Carrick, în pericol de demitere! Manchester United l-a contactat pe Didier Deschamps

a Scris de alexandru stanciu
Michael Carrick, în pericol de demitere! Manchester United l-a contactat pe Didier Deschamps
Aosom
Conducerea lui Manchester United a luat legătura cu Didier Deschamps (58 de ani) în privința postului de antrenor de pe „Old Trafford”, în eventualitatea despărțirii de Michael Carrick (45 de ani) după începutul dezastruos de sezon. ...

Sursa: Gsp

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