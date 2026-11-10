 Sari la conținut
M
Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Michael Carrick va fi demis astăzi » Manchester United plătește de urgență 9 milioane de euro ca să-i aducă înlocuitorul

a Scris de alexandru stanciu
Michael Carrick va fi demis astăzi » Manchester United plătește de urgență 9 milioane de euro ca să-i aducă înlocuitorul
Aosom
Ședință de urgență la Manchester United! Michael Carrick (45 de ani) a fost chemat în zorii dimineții la baza clubului, urmând să fie demis după începutul dezastruos de sezon. Șefii clubului de pe „Old Trafford” au găsit deja un înlocuitor cu experiență în Premier League, pe Mauricio Pochettino (54 de ani), dezvăluie „The Athletic”. ...

Sursa: Gsp

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech