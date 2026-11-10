Michael Carrick va fi demis astăzi » Manchester United plătește de urgență 9 milioane de euro ca să-i aducă înlocuitorul

Ședință de urgență la Manchester United! Michael Carrick (45 de ani) a fost chemat în zorii dimineții la baza clubului, urmând să fie demis după începutul dezastruos de sezon. Șefii clubului de pe „Old Trafford” au găsit deja un înlocuitor cu experiență în Premier League, pe Mauricio Pochettino (54 de ani), dezvăluie „The Athletic”. ...

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