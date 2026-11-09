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Sport

Mihai Bendeac, de nicăieri: „El va fi antrenorul echipei naționale a României”

a Scris de adrian duţă
Mihai Bendeac, de nicăieri: „El va fi antrenorul echipei naționale a României”
Aosom
Actorul Mihai Bendeac (43 de ani) e de părere că fratele lui, Andrei, în prezent analist video la Dinamo, are potențialul să ajungă cândva selecționerul României. Andrei Bendeac, deținător al licenței C, e în staff-ul lui Nuno Campos din vară. El ocupă poziția de analist video, după ce în trecut a fost responsabilul cu rețelele de socializare ale clubului. ...

Sursa: Gsp

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