Mihai Bendeac, de nicăieri: „El va fi antrenorul echipei naționale a României”

Actorul Mihai Bendeac (43 de ani) e de părere că fratele lui, Andrei, în prezent analist video la Dinamo, are potențialul să ajungă cândva selecționerul României. Andrei Bendeac, deținător al licenței C, e în staff-ul lui Nuno Campos din vară. El ocupă poziția de analist video, după ce în trecut a fost responsabilul cu rețelele de socializare ale clubului. ...

Distribuie: Facebook Instagram