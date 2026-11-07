 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Mihai Căpăţînă a câştigat Cupa Kazahstanului cu Ordabasî Şimkent

a Scris de andreea năstase
Mihai Căpăţînă a câştigat Cupa Kazahstanului cu Ordabasî Şimkent
Aosom
Mijlocaşul român Mihai Căpăţînă a câştigat Cupa Kazahstanului la fotbal cu formaţia Ordabasî Şimkent, care a învins-o în finală pe Kaisar Kîzîlorda cu scorul de 4-1, sâmbătă, la Turkestan.

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech