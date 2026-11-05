Mihai Covaliu, dur cu Ana Bărbosu: „Credibilitatea sportului se construiește prin respectarea regulilor, nu prin excepții”

Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu (48 de ani), a oferit o primă reacție oficială în urma hotărârii definitive prin care Tribunalul de Arbitraj Sportiv a dictat o suspendare de doi ani împotriva gimnastei Ana Maria Bărbosu (20 de ani). Sportiva e suspendată până în mai 2028. Ea a fost penalizată după ce anul trecut nu a fost prezentă la 3 controale antidpoing. ...

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