Mihai Stoica, despre FCSB - Corvinul: „Nu suntem bine. O singură chestie poți înțelege”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a încercat să găsească explicații pentru eșecul suferit de echipa lui contra Corvinului Hunedoara, 0-1 în etapa 15 a Superligii. Sâmbătă seara, FCSB a suferit al doilea eșec consecutiv în campionat, 0-1 acasă împotriva uneia dintre nou-promovate, Corvinul Hunedoara. ...

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