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Sport

Mihai Stoica, supărat pe Gigi Becali: "Rolul meu s-a încheiat aici. Întreabă-l pe patron. Părerea mea nu contează"

a Scris de alexandru atanase
Mihai Stoica, supărat pe Gigi Becali: "Rolul meu s-a încheiat aici. Întreabă-l pe patron. Părerea mea nu contează"
Aosom
Aymen Boutoutaou (25 de ani), cel mai costisitor transfer realizat de FCSB în această vară, traversează o perioadă dificilă la campioana României.

Sursa: Ziare

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