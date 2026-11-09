 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Mijlocaşul român Vlad Dragomir a marcat nu gol pentru FC Pafos

d Scris de daniel mihai dragomir
Mijlocaşul român Vlad Dragomir a marcat nu gol pentru FC Pafos
Aosom
Mijlocaşul român Vlad Dragomir a marcat nu gol pentru FC Pafos, care a învins-o pe Omonia 29 Mai cu scorul de 4-2, duminică, pe teren propriu.

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech