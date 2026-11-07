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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

Mikko Riipinen, antrenorul lui CSM Oradea, a dezvăluit problema medicală care îl ține departe de echipa sa: „Colonul mi-a fost complet infectat”

d Scris de david istrate
Mikko Riipinen, antrenorul lui CSM Oradea, a dezvăluit problema medicală care îl ține departe de echipa sa: „Colonul mi-a fost complet infectat”
Aosom
Mikko Riipinen (39 de ani), antrenorul lui CSM CSU Oradea, trece prin momente dificile, absentând de la ultimele 4 meciuri ale echipei sale, după ce s-a infectat cu salmonella, o bacterie care provoacă infecții digestive. ...

Sursa: Gsp

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