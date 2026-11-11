Milano, o întâlnire de neuitat între doi români care au cucerit lumea sportului

Milano a fost locul unei întâlniri speciale între doi dintre cei mai apreciați sportivi români : înotătorul David Popovici și antrenorul de fotbal Cristian Chivu. Evenimentul a avut loc duminică, pe stadionul San Siro, după partida dintre Inter Milano și Como, încheiată cu scorul de 2-0 în favoarea echipei pregătite de tehnicianul român.

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