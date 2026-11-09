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Sport

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au refuzat să continue proba din semifinala Asia Express. Ce acuzații au făcut: „Am simțit că am obosit!”

d Scris de diana pavel
Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au refuzat să continue proba din semifinala Asia Express. Ce acuzații au făcut: „Am simțit că am obosit!”
Aosom
Semifinala sezonului 9 al show-ului fenomen Asia Express – Drumul Mătăsii, difuzată pe 9 noiembrie 2026, a adus momente de cumpănă și frustrare extremă pentru una dintre cele mai puternice echipe din competiție.

Sursa: Click

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