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Sport

Mirra Andreeva, debut de senzație la Turneul Campioanelor. Victorie categorică în fața Svitolinei

c Scris de cristian mihală
Mirra Andreeva, debut de senzație la Turneul Campioanelor. Victorie categorică în fața Svitolinei
Aosom
Mirra Andreeva nu i-a dat nicio șansă Elenei Svitolina în prima partidă jucată de cele două în Grupa B de la Turneul Campioanelor. Sportiva de 19 ani a jucat pe

Sursa: Eurosport Romania

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