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Primăria Timișoara lansează în testare „Timișoara City App”: transport public, parcări, evenimente și servicii municipale într-o singură aplicație
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Sport

Mirra Andreeva - Elina Svitolina ACUM DGS2. Sabalenka - Muchova 7-6 (7/2), 7-5 | Turneul Campioanelor 2026, ziua a doua

d Scris de digi sport
Mirra Andreeva - Elina Svitolina ACUM DGS2. Sabalenka - Muchova 7-6 (7/2), 7-5 | Turneul Campioanelor 2026, ziua a doua
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Mirra Andreeva - Elina Svitolina ACUM DGS2. Sabalenka - Muchova 7-6 (7/2), 7-5 | Turneul Campioanelor 2026, ziua a doua

Sursa: Digisport

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