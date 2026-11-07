MM Stoica ar fi recurs la o metodă neașteptată pentru a-i scoate pe jucători din lot: „Se treceau din pix”

Adrian Popa (38 de ani), fost jucător la FCSB în două rânduri, a rememorat un episod din perioada în care evolua la formația roș-albastră și a făcut dezvăluiri despre modul în care Gigi Becali era informat în privința greutății fotbaliștilor. Potrivit fostului internațional, în club ar fi existat persoane care încercau să influențeze deciziile patronului, inclusiv prin intermediul datelor înregistrate la cântărirea jucătorilor. ...

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