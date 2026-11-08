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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

MM Stoica l-a ”expediat” în 7 cuvinte, după ce FCSB l-a trimis în șomaj: ”Nu i-am fost niciodată pe plac”

d Scris de digi sport
MM Stoica l-a ”expediat” în 7 cuvinte, după ce FCSB l-a trimis în șomaj: ”Nu i-am fost niciodată pe plac”
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MM Stoica l-a ”expediat” în 7 cuvinte, după ce FCSB l-a trimis în șomaj: ”Nu i-am fost niciodată pe plac”

Sursa: Digisport

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