 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Moartea lui Jesus de Miguel: când va afla portarul Jesus Owono ce sancțiune va primi

a Scris de alexandru atanase
Moartea lui Jesus de Miguel: când va afla portarul Jesus Owono ce sancțiune va primi
Aosom
Jesus Owono, portarul responsabil pentru faultul imprudent care a dus la moartea lui Jesus de Miguel în timpul meciului Tenerife-Andorra de luni, va afla sancțiunea disciplinară săptămâna viitoare. Portarul din Guineea Ecuatorială riscă o suspendare de 12 meciuri, conform regulamentului în vigoare.

Sursa: Ziare

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech