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Sport

Modul în care Jannik Sinner și-a oficializat despărțirea de Darren Cahill VIDEO

t Scris de teodor serban
Modul în care Jannik Sinner și-a oficializat despărțirea de Darren Cahill VIDEO
Aosom
Jannik Sinner a anunțat vineri, într-un videoclip postat pe rețelele sale de socializare, sfârșitul colaborării sale cu Darren Cahill, unul dintre cei doi antrenori ai săi din iunie 2022. Australianul va fi înlocuit de Magnus Norman, care l-a antrenat în special pe Stan Wawrinka.

Sursa: Ziare

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