Mohamed Salah i-a cucerit definitiv » Turcii îi pregătesc deja starului egiptean o recunoaștere nemaipomenită!

Nu au trecut decât trei luni de când Mohamed Salah (34 de ani) s-a transferat în Super Lig, dar turcii s-au îndrăgostit iremediabil de atacantul lui Trabzonspor. Golgheterul egiptean și familia sa urmează să primească cetățenia turcă, pe lângă „Medalia de Stat pentru Merite Excepționale” care-i va fi acordată fostului jucător al lui Liverpool. ...

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