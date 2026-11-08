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Sport

Moment incredibil la Mintiu Gherlii! Arbitrul a reluat singur partida pentru adversari: „Bă, arbitre, ce faci?”

s Scris de sergiu crăciun(
Moment incredibil la Mintiu Gherlii! Arbitrul a reluat singur partida pentru adversari: „Bă, arbitre, ce faci?”
Aosom
Un moment incredibil s-a petrecut în acest weekend la un meci disputat în județul Cluj între Vulturul Mintiu Gherlii și Viitorul Mihai Georgescu, în etapa a 10-a din Liga a 4-a.

Sursa: Monitorul Cluj

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