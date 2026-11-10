Moment uluitor în Cupa Mondială de short-track! 3 olandeze "s-au luat pe sus" în finala de 1500 m

Finala feminină de 1500 m din cadrul etapei a 2-a din Cupa Mondială de short-track, desfășurată la Montreal, a fost una de coșmar pentru olandeze. Xandra Velzeboer, Diede Van Orschoot și Zoe Deltrap era printre favorite la podium, dar când mai erau 5 tururi de parcurs toate trei au căzut în același timp, după o eroare a ultimei dintre ele. Cursa a fost câștigată de italianca Elisa Confortola.

Sursa: Eurosport Romania Citește mai departe la sursa originală ↗