 Sari la conținut
M
Primăria Timișoara lansează în testare „Timișoara City App”: transport public, parcări, evenimente și servicii municipale într-o singură aplicație
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Moștenitorul averii lui Ionuț Lupescu prinde cheag la CS Dinamo. Puștiul a spart gheața în Liga 2

o Scris de onuț buzoianu
Moștenitorul averii lui Ionuț Lupescu prinde cheag la CS Dinamo. Puștiul a spart gheața în Liga 2
Aosom
Robert Lecca, nepotul lui Ionuț Lupescu, a marcat în premieră pentru CS Dinamo, formația din liga secundă a clubului din Șoseaua Ștefan cel Mare.

Sursa: Jurnalul Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech