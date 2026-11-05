Motorola stabilește un nou standard pentru telefoanele flagship cu motorola signature 27

Motorola a anunțat noul motorola signature 27, cel mai avansat smartphone flagship al său de până acum, care îmbină designul distinctiv, măiestria premium și experiențele AI de ultimă generație. Creat pentru a oferi o experiență premium fără compromisuri, motorola signature 27 reunește măiestria rafinată și inovația de vârf, de la marginile conturate și finisajele distinctive până la tehnologiile avansate integrate. ...

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