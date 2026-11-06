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Mourinho, despre suspendarea etapei după decesul lui Jesus de Miguel: "Nu ne revine nouă să spunem ce şi-ar dori sau nu el"

a Scris de andreea năstase
Mourinho, despre suspendarea etapei după decesul lui Jesus de Miguel: "Nu ne revine nouă să spunem ce şi-ar dori sau nu el"
Aosom
Antrenorul echipei Real Madrid, Jose Mourinho, a declarat că, în opinia sa, chestiunea suspendării etapei de fotbal din Spania, în urma decesului lui Jesus de Miguel, survenit marţea trecută, este o problemă care îi priveşte pe cei care l-au cunoscut...

Sursa: Stiri Pe Surse

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