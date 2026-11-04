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Sport

Multipla campioană olimpică și mondială a României, cerută în căsătorie în Australia VIDEO

t Scris de teodor serban
Multipla campioană olimpică și mondială a României, cerută în căsătorie în Australia VIDEO
Aosom
Multipla campioană olimpică, mondială și europeană Simona Radiș a fost cerută în căsătorie de Leontin Nuțescu la Sydney, la peste 15.000 de kilometri de casă, anunță Federația Română de Canotaj.

Sursa: Ziare

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