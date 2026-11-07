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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

N-a stat pe gânduri: Istvan Kovacs a dat trei cartonașe la aceeași fază, în Farul - Rapid!

d Scris de digi sport
N-a stat pe gânduri: Istvan Kovacs a dat trei cartonașe la aceeași fază, în Farul - Rapid!
Aosom
N-a stat pe gânduri: Istvan Kovacs a dat trei cartonașe la aceeași fază, în Farul - Rapid!

Sursa: Digisport

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