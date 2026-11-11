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"N-am știut că m-am calificat". Promisiunea Noskovei, după accesul în semifinale la WTA Finals

c Scris de cristian mihală
"N-am știut că m-am calificat". Promisiunea Noskovei, după accesul în semifinale la WTA Finals
Aosom
Linda Noskova a reușit a doua victorie în minimum de seturi la Turneul Campioanelor, contra lui Coco Gauff, și a devenit prima jucătoare calificată în semifinal

Sursa: Eurosport Romania

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