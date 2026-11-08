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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

Napoli - Lazio, 13:30, DGS 1 / Genoa - Milan, 16:00, DGS 3 / Inter - Como, 19:00, DGS 2 / Fiorentina - Juventus, 21:45

d Scris de digi sport
Napoli - Lazio, 13:30, DGS 1 / Genoa - Milan, 16:00, DGS 3 / Inter - Como, 19:00, DGS 2 / Fiorentina - Juventus, 21:45
Aosom
Napoli - Lazio, 13:30, DGS 1 / Genoa - Milan, 16:00, DGS 3 / Inter - Como, 19:00, DGS 2 / Fiorentina - Juventus, 21:45

Sursa: Digisport

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