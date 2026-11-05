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Sport

Naționala de rugby U20 a României participă la Campionatul European de la Praga. Primul meci, împotriva Cehiei

d Scris de diana pană
Naționala de rugby U20 a României participă la Campionatul European de la Praga. Primul meci, împotriva Cehiei
Aosom
Naţionala de U20 a României va participa între 8 şi 15 noiembrie la Campionatul European de U20 ce va avea loc la Praga. Stejăreii vor debuta duminică, 8 noiembrie, în sferturile de finală ale competiţiei, cu ţara gazdă, Cehia, de la ora 19:30, infor...

Sursa: Stiri Pe Surse

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