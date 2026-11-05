 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Naționala masculină de handbal a României pierde cu Franța, în debutul preliminariilor EHF Euro 2028

p Scris de petre apostol
Naționala masculină de handbal a României pierde cu Franța, în debutul preliminariilor EHF Euro 2028
Aosom
Naționala masculină de handbal a României a fost învinsă de reprezentativa Franței, joi seara, în deplasare, în prima etapă a preliminariilor Campionatului European din 2028. Partida a contat pentru Grupa 6 și s-a disputat în Arena du Pays d’Aix, din Aix-en-Provence.

Sursa: Mediafax Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech