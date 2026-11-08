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Sport

Naţionala României a fost învinsă în al doilea meci din preliminariile Campionatului European din 2028

b Scris de bogdan antonescu
Naţionala României a fost învinsă în al doilea meci din preliminariile Campionatului European din 2028
Aosom
Naţionala României a fost învinsă şi duminică, pe teren propriu, în al doilea meci din preliminariile Campionatului European din 2028. Tricolorii au pierdut la mare luptă cu Polonia

Sursa: Stiri Pe Surse

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