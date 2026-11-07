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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

Naţionala României încheie partidele din grupa de Liga Naţiunilor prin „dubla” programată în luna noiembrie, cu Polonia şi Bosnia

b Scris de bogdan antonescu
Naţionala României încheie partidele din grupa de Liga Naţiunilor prin „dubla” programată în luna noiembrie, cu Polonia şi Bosnia
Aosom
Naţionala României încheie partidele din grupa de Liga Naţiunilor prin „dubla” programată în luna noiembrie, cu Polonia şi Bosnia.

Sursa: Stiri Pe Surse

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