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Sport

Naţionala României, învinsă de cvadrupla campioană europeană Franţa în preliminariile CE de handbal

a Scris de anca flondor
Naţionala României, învinsă de cvadrupla campioană europeană Franţa în preliminariile CE de handbal
Aosom
Naţionala României a fost învinsă joi, în deplasare, de cvadrupla campioană europeană Franţa, scor 34-27 (15-13), în primul meci din grupa 6 preliminară a Campionatului European din 2028.

Sursa: Stiri Pe Surse

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