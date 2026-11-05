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Naționalele de hochei ale României joacă în Cupa Națiunilor. Băieții merg în Estonia, fetele evoluează la București

p Scris de petre apostol
Naționalele de hochei ale României joacă în Cupa Națiunilor. Băieții merg în Estonia, fetele evoluează la București
Aosom
Echipele naționale de hochei pe gheață ale României, feminin și masculin, participă în această săptămână la Cupa Europeană a Națiunilor (European Cup of Nations), competiție organizată sub egida Federației Internaționale de Hochei pe Gheață (IIHF).

Sursa: Mediafax Ro

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