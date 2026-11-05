Naționala masculină de hochei pe gheață a României va juca în cadrul Grupului D al Cupa Europeană a Națiunilor, organizată în Tallinn, Estonia, alături de selecționatele Lituaniei, Spaniei și a țării gazdă. Echipa, condusă de selecționerul canadian Ron Pasco, va începe competiția joi, de la ora 15:00, cu un meci împotriva Lituaniei, urmat de o […] The post Naționalele de hochei ale României joacă în Cupa Națiunilor. Băieții merg în Estonia, fetele evoluează la București first appeared on Ucoz.

Sursa: Stirile Zilei De Azi - Ucoz.ro Citește mai departe la sursa originală ↗