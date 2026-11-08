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Sport

Nebunie la pauza meciului Valencia - Real Madrid! Rudiger ar fi lovit un agent de securitate

c Scris de cristian mihală
Nebunie la pauza meciului Valencia - Real Madrid! Rudiger ar fi lovit un agent de securitate
Aosom
Valencia - Real Madrid a fost un meci fără istoric, dar la cabine, la pauza meciului, spiritele au degenerat. Formaţia galiciană susţine că are înregistrări cu

Sursa: Eurosport Romania

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