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Sport

Nebunie totală pe Old Trafford! Manchester United a revenit de la 0-2 și 2-4 și a smuls un punct cu Aston Villa în prelungiri

b Scris de bogdan antonescu
Nebunie totală pe Old Trafford! Manchester United a revenit de la 0-2 și 2-4 și a smuls un punct cu Aston Villa în prelungiri
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Echipa engleză Manchester United a revenit de la 0-2 şi 2-4, terminând la egalitate duminică, pe propriul teren, scor 4-4, cu Aston Villa, în etapa a 10-a din Premier League

Sursa: Stiri Pe Surse

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