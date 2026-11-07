Numit interimar al “călăreţilor roşii” după rezilierea contractului cu Eugen Beza, Neluţu Luca a condus până acum echipa în patru meciuri. Debutul l-a făcut în deplasarea de la Chiajna, şelimbărenii pierzând cu 5-0 în faţa Concordiei după ce s-au prăbuşit în repriza secundă. A urmat succesul de pe “Municipalul” sibian cu ASA Tg. Mureş, apoi […] The post Neluţu Luca: “Cred că e mai bine să aducem un antrenor” appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

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