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Sport

Nemulțumirea lui Bergodi, la jocul 300 în Liga 1: „Nu a fost cum a trebuit”

a Scris de adrian duţă
Nemulțumirea lui Bergodi, la jocul 300 în Liga 1: „Nu a fost cum a trebuit”
Aosom
Cristiano Bergodi, antrenorul lui U Cluj, s-a declarat nemulțumit de jocul din prima repriză a remizei albe cu Csikszereda, în etapa 15 din Superliga, ultima a turului sezonului regular. Italianul a tras linie la finalul turului. Consideră că, în circumstanțele problemelor de lot, U Cluj e în parametrii privind punctajul. Ardelenii au 26 de puncte și vor încheia pe loc de play-off turul sezonului regular. ...

Sursa: Gsp

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