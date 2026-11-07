Nemulțumirea lui Bergodi, la jocul 300 în Liga 1: „Nu a fost cum a trebuit”

Cristiano Bergodi, antrenorul lui U Cluj, s-a declarat nemulțumit de jocul din prima repriză a remizei albe cu Csikszereda, în etapa 15 din Superliga, ultima a turului sezonului regular. Italianul a tras linie la finalul turului. Consideră că, în circumstanțele problemelor de lot, U Cluj e în parametrii privind punctajul. Ardelenii au 26 de puncte și vor încheia pe loc de play-off turul sezonului regular. ...

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