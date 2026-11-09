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Neuer, ruptură parțială de tendon. După meciul "record", o veste tristă pentru căpitanul lui Bayern

c Scris de cristian mihală
Neuer, ruptură parțială de tendon. După meciul "record", o veste tristă pentru căpitanul lui Bayern
Aosom
Portarul şi căpitanul echipei Bayern Munchen, Manuel Neuer, care a fost forţat să părăsească terenul accidentat în timpul meciului de sâmbătă cu FSV Mainz (scor

Sursa: Eurosport Romania

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